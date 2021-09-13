العدو الاسرائيلي يواصل سياسة هدم ممتلكات الفلسطينيين بالاراضي المحتلة

هدمت جرافات تابعة للعدو الاسرائيلي الاثنين منزلا لعائلة أبو كشك في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل.

وقالت مصادر فلسطينية “أغلقت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة، ترافقها جرافات، المنطقة والشوارع المحيطة بالمنزل، وحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية مغلقة ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى المكان قبل هدم المنزل”.

وحذرت المصادر من أن “هدم المنزل اليوم، مؤشر على نية بلدية الاحتلال تصعيد عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين خلال الفترة القادمة، بحجج من بينها عدم الترخيص”.

المصدر: فلسطين اليوم