وسائل اعلام عراقية: فلول داعش تشن هجوما على قرية الطالعة في محافظة ديالى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2021 - 08:32

وسائل اعلام عراقية: فلول داعش تشن هجوما على قرية الطالعة في محافظة ديالى

منذ 1 ساعة 13 September، 2021
أخبار موقع المنار

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