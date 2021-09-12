رئيس مجلس النواب نبيه بري: مرتاح لتشكيل الحكومة ومتفائل بما ستحمله المرحلة المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2021 - 14:24

رئيس مجلس النواب نبيه بري: مرتاح لتشكيل الحكومة ومتفائل بما ستحمله المرحلة المقبلة

منذ 12 mins 12 September، 2021
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