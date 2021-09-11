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September 11 2021 - 17:42

لقاء بين المرابطون والمؤتمر الشعبي

منذ 53 mins 11 September، 2021
العميد حمدان يستقبل وفد من المؤتمر الشعبي
لبنان

استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان، وفدا من قيادة “المؤتمر الشعبي اللبناني” برئاسة المسؤول عن العلاقات السياسية كمال حديد وعضوية رئيس هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا محمد حمدان والمسؤول عن بيروت عماد جبري، في حضور أعضاء من الهيئة.

ولفت بيان إلى أن “البحث تناول الأوضاع السياسية والاجتماعية المتردية التي تعصف بالبلاد، بفعل ممارسات التركيبة السياسية الحاكمة التي عبثت بالدستور والقوانين، وشكلت منظومة عرفية مرتكزة على تقاسم المصالح والمغانم ومحاصصة المناصب، وأوصلت البلاد الى حال الانهيار الشامل الذي يشل محاولات الإنقاذ”.

وحيا “الأسرى الفلسطينيين المجاهدين الأبطال الذين انتزعوا حريتهم من السجان الصهيوني الغاصب، باختراق الأسوار والأسلاك، وكسروا بحريتهم منظومة الأمن الصهيوني الغاشمة والغشيمة”.

المصدر: بريد الموقع

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