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September 10 2021 - 00:28

عشرة قتلى على الأقل في حريق في مستشفى لكورونا في مقدونيا الشمالية

منذ 39 mins 10 September، 2021
مقدونيا
أخبار دولية - مقدونيا

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم في حريق اندلع ليل أمس الأربعاء في مستشفى لعلاج مرضى كوفيد-19 في مقدونيا الشمالية، على ما أعلن وزير الصحة في البلد البلقاني.
وقال الوزير فينكو فيليبتش إن:” الحريق الذي ما زالت أسبابه مجهولة اندلع في مستشفى بني خصيصا لعلاج مرضى كوفيد في تيتوفو (شمال غرب)”.

وأضاف في تغريدة على تويتر “حادث مروع وقع في تيتوفو وحصد الكثير من الأرواح”. وتابع “راهنا، تأكدت وفاة 10 أشخاص، لكنّ الحصيلة مرشحة للارتفاع. وقدم الوزير “تعازيه الحارة” إلى أسر الضحايا.
وقالت فرق الإطفاء من جهتها، إن عناصرها تمكّنوا من إهماد النيران في غضون 45 دقيقة.

وبني المستشفى السنة الماضية خصيصا لعلاج مرضى كوفيد-19.

المصدر: وكالات

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