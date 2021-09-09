ابو شقرا: اقفال محطة كورال الجية ليس بتهمة تبييض الاموال إنما بسبب تعبئة الغالونات والفوضى وخطوط السير المعاكسة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2021 - 19:42

ابو شقرا: اقفال محطة كورال الجية ليس بتهمة تبييض الاموال إنما بسبب تعبئة الغالونات والفوضى وخطوط السير المعاكسة

منذ 43 mins 9 September، 2021
فادي ابو شقرا
لبنان

أكد ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، في تصريحل “الوكالة الوطنية للاعلام”، ان “قرار المدعي العام المالي الدكتور علي ابراهيم، ختم محطته لبيع المحروقات في الجية بالشمع الأحمر، هو لحمايته وحماية عائلته والمواطنين ورفع المخاطر عنهم، نتيجة التجاوزات الحاصلة من المواطنين في المحطة، بسبب محاولة البعض فرض تعبئة الغالونات بالقوة”، موضحا ان “اقفال المحطة بالشمع الأحمر تم من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، وليس بتهمة تبييض الأموال”.
واشار الى ان “التهمة هي تعبئة الغالونات والفوضى العارمة داخل المحطة وخطوط السير المعاكسة على الطريق من قبل المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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