الآلاف من أهالي حي درعا البلد يعودون إلى منازلهم

بدأ الآلاف من المواطنين السوريين بالعودة إلى منازلهم في حي درعا البلد، وذلك بعد نشر نقاط للجيش السوري ومواصلة وحدات الهندسة تمشيط ما تبقى من الحي وإزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات للإسراع بعودة جميع الأهالي إلى منازلهم.

ودخلت وحدات من الجيش أمس إلى منطقة درعا البلد وتم رفع العلم الوطني فوق مركز التسوية في حي الأربعين وذلك في اطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة والقاضي بتسوية أوضاع المسلحين وتسليم السلاح للجيش وإخراج الإرهابيين الرافضين للاتفاق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن “الآلاف من أهالي حي درعا بدؤوا بالدخول إلى الحي عائدين إلى منازلهم من جهة السرايا عبر عشرات السيارات ووسائط النقل العامة والخاصة بعد تسوية أوضاع المئات من المسلحين وتسليم السلاح إلى الجيش في إطار اتفاق التسوية”.

وأشارت الوكالة إلى أن “عدداً من الجرافات والآليات التابعة للجيش ومحافظة درعا قامت منذ الصباح بإزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات أمام الأهالي، تمهيداً لدخول ورشات المؤسسات الخدمية لإعادة تأهيل البنى التحتية”.

إلى ذلك، ذكرت “سانا” أنه “تم رفع العلم الوطني على مبنى قسم شرطة المنشية في حي العباسية بدرعا البلد إيذاناً بإعادة تفعيل العمل فيه وتقديم الخدمات للمواطنين وفق المهام المعتادة”. ورفع عناصر الجيش السوري العلم الوطني في حي طريق السد بدرعا مع تواصل عمليات التمشيط الهندسي للحي.

المصدر: سانا