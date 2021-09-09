معدل التضخم في مصر يسجل انخفاضاً على أساس شهري وارتفاعاً على أساس سنوي

أفادت بيانات حكومية مصرية، أن معدل التضخم سجل تراجعا ملحوظا على أساس شهري بـ 1 بالمئة، في آب/ أغسطس الماضي؛ فيما ارتفع على أساس سنوي، مسجلا 6.4 بالمئة. وبحسب نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم الخميس، فقد سجل التضخم انخفاضا على أساس شهري قدره 1 بالمئة، في آب/أغسطس الماضي، مقابل ارتفاع بنسبة 1 بالمئة في الشهر السابق.

وسجل معدل التضخم ارتفاعا على أساس سنوي بـ 6.4 بالمئة في آب/أغسطس الماضي، مقابل 3.6 بالمئة لذات الشهر من العام الماضي. وأرجع الجهاز المركزي التراجع الشهري إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.3 بالمئة، وتراجع قسم الطعام والمشروبات إجمالا بنسبة 4 بالمئة.

كما سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضا بنسبة 1 بالمئة؛ فيما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة، وكذلك سجل قسم النقل ارتفعا بنسبة 0.7 بالمئة. وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء السبب في ارتفاع معدل التضخم، في آب/أغسطس، على أساس سنوي، إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 7.6 بالمئة، وارتفاع قسم الملابس بنسبة 1.8 بالمئة.

وارتفع قسم المسكن والمياه والغاز والوقود والكهرباء بنسبة 4.4 بالمئة، وأيضا قسم الرعاية الصحية بنسبة 2.4 بالمئة، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 3.5 بالمئة. ويدعم ارتفاع مؤشر التضخم على أساس سنوي توقعات المراقبين بتثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة؛ وذلك في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر، يوم الخميس القادم.

المصدر: سبوتنيك