الرئيس عون: قدمت كل التسهيلات المطلوبة لتبصر الحكومة النور

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه قدم كل التسهيلات المطلوبة لتبصر الحكومة النور مجدداً التأكيد حول عدم رغبته بالحصول على الثلث المعطل، معتبراً ان المعرقلين يتخذون هذا الامر كذريعة لتحميله مسؤولية التعطيل.

وخلال حديث امام زواره نقله موقع الانتشار، قال الرئيس عون ان المهم ان تكون هناك ارادة ورغبة في تشكيل الحكومة. واضاف لقد عقدت العزم مع الرئيس المكلف ان نعمل معاً لتأليف الحكومة وهذا ما نأمل في تحقيقه. واشار الرئيس عون ان عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين لا تزال موجودة والرئيس ميقاتي لا يزال راغباً بتسميتهما.

المصدر: قناة المنار