430 ألف مبنى في لويزيانا الأميركية لا تزال بدون كهرباء بعد إعصار “آيدا”

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن نحو 430 ألفا من المباني السكنية والمكاتب في ولاية لويزيانا بجنوب الولايات المتحدة لا تزال منقطعة عن الكهرباء بعد 9 أيام من إعصار “آيدا”.

وتشير الوكالة إلى استعادة الكهرباء في 75% من أحياء مدينة نيو أورلينز، أكبر مدن الولاية، بينما لا يزال جميع السكان تقريبا بدون الكهرباء في مناطق أخرى.

ومن المتوقع أن تستمر أعمال الترميم والتصليح في بعض المناطق حتى 17 أو 29 سبتمبر الجاري.

وتسبب إعصار “آيدا” بانقطاع الكهرباء عن حوالي 1.1 مليون شخص في ولاية لويزيانا ومدينة نيو أورلينز بأكملها، لكن الأوضاع تتجه نحو التطبيع على الرغم من أن بعض المنشآت لا تزال مغلقة.

ولقى 15 شخصا مصرعهم جراء إعصار “آيدا” في ولاية لويزيانا. وبلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا الإعصار في الولايات المتحدة 71 شخصا.

المصدر: وكالات