“سرايا القدس” تحذر العدو الاسرائيلي: لن نسمح باستمرار العدوان على الأسرى ولن نخذلهم

اكدت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان لها الثلاثاء “اننا وبكل وضوح ودون أي مواربة، لن نسمح بالمطلق باستمرار العدوان على الأسرى ولن نترك أسرانا وحدهم ولن نخذلهم”.

وتابعت السرايا “نقول للعدو، إنه لن يمنعنا أي تعقيد من ممارسة واجبنا تجاه إخوتنا الأسرى وكل خياراتنا مفتوحة”.

وقالت السرايا إن هذا الموقف يأتي “أمام ما يتعرض له الأسرى الأبطال عامة وأسرى حركة الجهاد الإسلامي خاصة، من عدوان واضح وحملة تنكيل وتنقلات واسعة، نتيجة الهزة الكبرى التي تعرض لها العدو، بعد عملية انتزاع الحرية البطولية”.

المصدر: فلسطين اليوم