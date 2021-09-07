عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 7-9-2021

العناوين



الأخبار

– تأليف الحكومة: عودة التشاؤم

– حكومة الحصص المعطّلة أطول عمراً من انتخابات 2022

– التحقيقات في مجزرة التليل: لا أحد يسأل… لا أحد يحكي ما جرى

البناء

– لبنان يودّع اليوم إمام الفقراء والاعتدال والمقاومة

– المسار الحكومي في العناية الفائقة حتى الأربعاء

– ستة أسرى فلسطينيون يشقون نفق الحرية… كيان الاحتلال في ضياع

الديار

– الحكومة في الساعات المُقبلة ؟ والأمال مُعلّقة على نهار الأربعاء لصدور المراسيم

– الملفات الإقتصادية تُشكل التحديات الأساسية للحكومة العتيدة والتفاوض مع «الصندوق» على رأسها

– المجتمع الدولي يزيد من مساعداته الإنسانية من دون أن يكون هناك مرور بالسلطة

اللواء

– بعبدا تصدم سعاة الخير بالمطالبة بكامل الحصة المسيحية!

– إشاعة أجواء التفاؤل »لاصطياد الدولار«.. وكارتلات النفط تروّج لرفع الدعم بعد أسبوع

– الحكومة في أشواطها الأخيرة.. وميقاتي مصر على عدم إعطاء عون الثلث المعطل

الجمهورية

– ساعات حاسمة حكومياً.. وفي الشارع

– حداد وطني على المفتي قبلان

– لا مركزية الطاقة تتوسع: البلديات تؤمن الكهرباء

النهار

– تموجات التأليف: الرهان على ضوء خارجي!

– حكومة نهاية العهد… مطبات بالجملة

– ازمة المحروقات الى اشتداد وملف استجرار الغاز والكهرباء غدا في الاجتماع الرباعي في عمان

الاسرار

البناء

– قالت مصادر على صلة مباشرة بمباحثات المسار الحكومي انّ يوم الأربعاء متفق عليه مسبقاً كموعد لتقييم وجوجلة النتائج وتحديد ما إذا كانت الحكومة قد بلغت مرحلة الولادة، أم انّ الطريق مسدود، أم انّ هناك تقدّماً ينتظر المزيد…

– أكد قادة في حركة طالبان حرصهم على تمثيل الطاجيك والهزارة في الحكومة الجديدة سعياً لعلاقات تعاون مع موسكو وإيران، وانهم حسموا اتخاذ الصين شريكاً استراتيجياً اقتصادياً، وسيمثلون التيار الغربي في قومية البشتون لمحاكاة الغرب وباكستان…

النهار

– ولدت قبل مدة جمعية جديدة سمت نفسها “نقابة المدارس الخاصة في الاطراف” من رحم مجهول وهدفها غير واضح اذ تعمل من خارج اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان الذي يضم مدارس الاطراف كما مدارس المدن.

– يلاحظ تجنب زعيم سياسي التعرض لنظام مجاور منذ فترة لمقتضيات المرحلة ضمن البيت الداخلي أو على صعيد ما لديه من معلومات على المستوين الإقليمي والدولي.

– لوحظ ان عددا من الموظفين في التربية وغيرها يصدر بيانات تعزية ومواقف عبر الاعلام من دون اطلاع الوزراء المعنيين عليها كأنهم يشكلون جزرا داخل وزاراتهم تخضع للمرحعيات السياسية وليس الرسمية.

اللواء

– كشفت مصادر دبلوماسية أن محادثات إحياء اتفاقية الغاز، كانت أول بند على جدول أعمال حكومة الحريري التي لم تبصر النور.

– اتفقت المصارف العاملة على فرض آليات غير مسبوقة في ما يخص إعطاء أصحاب الودائع أو التحويلات بالليرة اللبنانية ما يستحقون..

– تمعن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بإعتماد سياسة التمييز بين أحياء العاصمة، عندما »تتكرم« المؤسسة وتضخها كل أسبوع لدقائق، وعلى نحو غير منتظم

الجمهورية

– كشف أحد الوزراء أن دوائر الدولة أصبحت تعمل ليومين فقط في الأسبوع نتيجة نقص في الموظفين بفعل أزمة البنزين وتداعيات الإنهيار.

– من المرتقب أن يعمل حزب بارز على نقل مادة حيوية الى لبنان عبر صهاريج مستأجرة على أن يجري توزيعها أولا المستشفيات في كل المناطق.

– ربح مرجع سياسي وحزبي رهاناً كان قد عقده بعدم تنفيذ قانون تم إقراره أخيراً بعدما شكّل البت به تحدياً لمرجع كبير.

نداء الوطن

– استمعت النيابة العامة التميزية بصفة شهود الى عدد من رؤساء مجالس إدارة مؤسسات المياه في اطار الإخبار المقدم أمامها بخصوص مخالفات مالية لبعض المستشارين في الوزارة تتعلق بأموال الجهات المانحة المخصصة للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه.

– يعاني عدد من الوزارات من نقص المحروقات اللازمة لتشغيل مولداتها الاحتياطية في ظل غياب تام للمديرية العامة للنفط وامتناعها عن تخصيص مخزون احتياطي لسير الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمقار الرسمية على غرار دول العالم.

المصدر: صحف