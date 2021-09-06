عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 6 ايلول 2021

العناوين



الأخبار

ـ المدارس الخاصة: الإنقاذ على حساب الأهل

ـ العلاقة مع سوريا لا تمرّ بأميركا: الحكومة أمام الفرصة الأخيرة؟

ـ المصارف تسرق ليرات المودعين والموظفين… لتشتري بها الدولارات

ـ اقتراح إلغاء الوكالات الحصرية أمام اللجان: خطوة ينقصها قانون المنافسة

البناء

ـ يومان للعلاقات اللبنانية السورية: وفدان وزاري وسياسي روحي شعبي يزوران دمشق

ـ الأسد لوفد الموحدين: الانفتاح الوطني والقومي يحمي الأقليات وليس الانغلاق… ومع لبنان بكلّ ما نقدر

ـ مصدر سوري لـ «البناء»: هذا هو مفهوم الرئيس الأسد للعروبة… وما بيننا قدر فلم لا يكون خياراً؟



الديار

ـ الأمن الغذائي مُقابل الإحتياطي الإلزامي… مُعادلة أرستها قوى الأمر الواقع

ـ تقرير الإسكوا : أكثر من ثلاثة أرباع الشعب اللبناني أصبح في حالة عوز

ـ استجرار الطاقة من الأردن بالأرقام… هذا ما يُمكن أن يحصل عليه لبنان

اللواء

ـ ترقب اختراق حكومي غداً.. وطهران تدعو الأليزيه للتدخل!

ـ إقفال وحداد وطني على رحيل قبلان.. واجتماع وزاري رباعي الأربعاء في عمّان

ـ انهيار هدنة درعا ومقاتلو المعارضة يطلبون المغادرة إلى تركيا أو الأردن

الجمهورية

ـ دفع فرنسي إيراني للتأليف

ـ جعجع: عهد الانهيار الشّامل

ـ ماذا بعد قمة بغداد؟

ـ «خراب» لبنان قابل للاصلاح

النهار

ـ لا 24 ولا 14 … وإلى ذروة التأزم

الاسرار

البناء

– قال مرجع سياسي على صلة بالمسار الحكومي إنّ اتصالات دبلوماسية غربية جرت مع المعنيين بملف التأليف تحمل رسائل عواصم دول كبرى بضرورة العمل لتذليل ما تبقى من عقد أمام ولادة الحكومة مستغربة ما تمّ تسريبه عن مفهوم جديد للحكومة يعيد المسار الى نقطة الصفر…

– لفت دبلوماسي أوروبي إلى كلام وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف حول الصراع بين طالبان ومعارضة جماعة النظام السابق، الذي رسم معادلة دعوة المعارضة لقبول تسوية حكومية بشروط منخفضة يشكل رفضها مبرّراً لطالبان للحسم العسكري، وما يعنيه إقفال حدود طاجكستان أمام المعارضة…

الجمهورية

ـ تتخوّف أكثر من جهة سياسية من تدهور الأمور الى حد مطالبة المواطنين بالأمن الذاتي أو فرضه.

ـ يقوم بعض الموظفين بأعمال غب الطلب للمواطنين نتيجة إضراب موظفي القطاعات الرسمية.

ـ لمس زوار الفاتيكان عدم ارتياح الكرسي الرسولي لما يحصل في لبنان، وان المسؤولين ليسوا على مستوى التطورات التي تعصف بلبنان والمنطقة.

اللواء

– إنتقد قطب رسمي بارز التباطؤ في الإستفادة من الأجواء الإيجابية لمحادثات الوفد الأميركي، وأبدى خشيته من تضييع فرصة «التسهيلات» التي أعلنها رئيس الوفد قبل مغادرته بيروت!

– لم تفلح المساعي التي بُذلت على أكثر من صعيد لإصلاح ذات البيْن بين شخصية وزارية بارزة ومدير عام وزارة حساسة بسبب محاولات تطويق صلاحيات الثاني!

– أكد زوار مرجع كبير نيّة إجراء تشكيلات شاملة وإعفاء بعض كبار الموظفين من مسؤولياتهم خلال السنة الأخيرة من ولاية العهد الحالي!

النهار

– يتحدث احد الوزراء السابقين أمام ضيوفه أن الأفرقاء جميعهم سيتفقون على عدم اجراء الانتخابات النيابية لأن لا مصلحة لأكثرهم في إجرائها.

– يؤكد أحد النواب المطّلعين أن لا حكومة في الأفق ولا تكليف لأحد بعد الاعتذار والبلد يمكن أن يذهب إلى خراب.

– تتساءل أوساط متابعة عن دوافع زيارة القيادات الدرزية الحليفة لدمشق للرئيس السوري بشار الأسد لتهنئته بعد التجديد له، والبحث في ما يجري في جبل العرب.

– يُنقل أن عدد طلبات المعلمين والمعلمات اللبنانيين المقدم إلى مدارس في دول خليجية وعربية وصل إلى أرقام مذهلة؟

نداء الوطن

ـ غابت عظة البطريرك الراعي أمس الأحد بسبب مغادرته لبنان الى هنغاريا للمشاركة في مؤتمر القربان المقدس وستستمر الزيارة لأسبوع وسيلتقي الراعي بمسؤولين “رفيعي المستوى” على هامش هذا المؤتمر.

ـ يشكو اساتذة الجامعة اللبنانية من عرقلة وانتقائية وتأخر وزارة التربية في التصديق على قرارات مجلس الجامعة، مما يعطل استحصالهم على الافادات والوثائق اللازمة للاشراف العلمي في الجامعات الخاصة على نحو يفاقم ازمتهم المعيشية.

ـ لوحظ ان الاشكالات الامنية في الجنوب اللبناني قد توقفت بعد الرسالة الحاسمة التي وجهها رئيس المجلس النيابي في المجلس المركزي لـ”حركة امل” الى بعض المتفلتين والطارئين على الحركة.

المصدر: صحف