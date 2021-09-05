العميد سريع: استهداف العمق السعودي بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة يمنيّة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ عملية توازنِ الردعِ السابعة، واستهداف منشآتٍ حيويةٍ وقواعدَ عسكريةٍ تابعةٍ للعدوان السعودي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة في الدمام الشرقي وجيزان ونجران، مؤكدًا أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وحذّر العميد سريع العدو السعودي من عواقب استمراره في العدوان على اليمن وشعبه الصامد المجاهد، مؤكدا الحقَّ المشروعَ للقوات المسلحة اليمنية في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية “دفاعا عن بلدِنا العزيز وشعبِنا العظيم حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصار”.

وهذا نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ

في إطارِ التصدي لجرائمِ العدوانِ على بلدِنا، نفذت قواتُنا المسلحةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةَ توازنِ الردعِ السابعة.

وذلك باستهدافِ منشآتٍ حيويةٍ وقواعدَ عسكريةٍ تابعةٍ للعدوِّ السعوديِّ وذلك على النحوِ التالي:

استهدافُ منشآتٍ تابعةٍ لشركةِ أرامكو في (رأسِ التنورة) بمِنطقةِ الدمامِ شرقيَّ السعوديةِ بثمانِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٣ وصاروخٍ باليستيٍّ نوع (ذو الفقار).

قصفُ منشآتِ أرامكو في مناطقَ جدةَ وجيزانَ ونجرانَ بخمسةِ صواريخَ باليستيةٍ نوع بدر وطائرتينِ مسيرتينِ نوع صماد٣.

وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح بفضل الله.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تحذرُ العدوَّ السعوديَّ من عواقبِ استمرارهِ في العدوانِ على بلدِنا العزيز وشعبِنا الصامد المجاهد.

وتؤكدُ حقَّها المشروعَ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ دفاعاً عن بلدِنا العزيز وشعبِنا العظيم حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصار.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنية ماضيةٌ بعونِ اللهِ في معركتِها الجهاديةِ حتى تحريرِ كافةِ أراضي الجمهوريةِ وتحقيقِ الحريةِ والاستقلال.

يحيا شعبُنا العظيمُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِ أحرارِ الأمة.

صنعاء 28 محرم 1443للهجرة

الموافق 5 سبتمبر 2021م

صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية.

المصدر: المسيرة