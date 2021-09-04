سفير قطر بأفغانستان يعلن جاهزية مطار كابول لتسيير رحلات مدنية قريباً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2021 - 15:26

سفير قطر بأفغانستان يعلن جاهزية مطار كابول لتسيير رحلات مدنية قريباً

منذ 31 mins 4 September، 2021
مطار كابول الدولي
مطار كابول الدوي
أخبار دولية - افغانستان

أكد السفير القطري في أفغانستان سعيد بن مبارك الخيارين، أن الفريق الفني تمكن من تشغيل مطار كابول لاستقبال المساعدات وسيجهز للرحلات المدنية قريبا، لافتًا إلى أنه تم تسيير رحلتين داخليتين اليوم من المطار إلى مزار شرف وقندهار.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية، عن السفير القطري السبت قوله إنه “الفريق الفني تمكن من تشغيل المطار لاستقبال المساعدات وسيجهز للرحلات المدنية قريبا”. وأضاف السفير القطري أن “مطار كابل سيستقبل العديد من الرحلات خلال الأيام القادمة”، لافتًا إلى أنه “تم تسيير رحلتين داخليتين اليوم من مطار كابل إلى مزار شرف وقندهار”. وتابع أن “جهود الفريق الفني القطري متواصلة لاستكمال الإصلاحات الضرورية بمطار كابل”.

المصدر: سبوتنيك

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