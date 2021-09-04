سبوتنيك: تعطل اتفاق التسوية في درعا بسبب رفض المسلحين تسليم سلاحهم المتوسط والثقيل

أفاد مصدر أمني لوكالة “سبوتنيك” بأن اتفاق التسوية في درعا البلد قد تعطل بعد يومين من تنفيذ عملية التسوية بسبب رفض المسلحين تسلم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة. وبحسبما افاد مصدر أمني لوكالة سبوتنيك فإن “الاتفاق تعطل بسبب تعنت المسلحين في عدم تسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة كما نص الاتفاق”.

واضاف المصدر ان “وفدا روسيا دخل درعا البلد في محاولة لاعادة احياء الاتفاق الا ان الوفد خرج دون التوصل لاي نتيجة”. وقال المصدر ان “اللجنة المركزية للمسلحين ووجهاء وعشائر درعا حاولوا ايضا إقناع المسلحين بتنفيذ بنود الاتفاق الا انهم فشلوا في ذلك”.

ويذكر أنه سبق تم التوصل لاتفاق تسوية في درعا البلد مؤخرا بعد اجتماعات مطولة بين اللجنة الامنية والعسكرية التابعة للحكومة السورية واللجنة المركزية التابعة للمسلحين بوساطة روسية.

المصدر: سبوتنيك