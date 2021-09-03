تطبيق “واتس آب” سيتوقف عن العمل في عدد من الهواتف الذكية في غضون شهرين

من المتوقع أن يتوقف تطبيق “واتس آب” عن العمل في عدد من الهواتف الذكية القديمة بداية من نوفمبر المقبل، ما قد يمنع الملايين من الوصول إلى الرسائل والصور ومقاطع الفيديو من أحبائهم.

وتعد هذه الأنباء سيئة لأي شخص احتفظ بهاتفه القديم لسنوات، بدلا من شراء أحدث طراز كل ستة أشهر.

واعتبارا من 1 نوفمبر، سيفقد 43 طرازا من الهواتف الذكية، التي تعمل عن طريق نظام التشغيل أندرويد أو iOS، على حد سواء، القدرة على إرسال الرسائل والصور، أو إجراء مكالمات الفيديو، باستخدام خدمة الرسائل المشفرة.

وستصبح الهواتف الذكية المثبت عليها نظام التشغيل أندرويد 4.0.4 أو إصدار أقدم، غير متوافقة مع “واتس آب”، بالإضافة إلى أجهزة iPhone المثبت عليها نظام التشغيل iOS 9 أو إصدار أقدم.

وهذا يعني أن الهواتف التالية ستفقد إمكانية الوصول إلى التطبيق:

– Samsung Galaxy S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core, Ace 2

– LG Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II, F5 II

– Sony Xperia

– Huawei Ascend Mate and Ascend D2

– Apple iPhone SE, 6S, and 6S Plus

وأضاف تطبيق “واتس آب” الكثير من الميزات الجديدة هذا العام، مثل اختفاء الرسائل والمكالمات الجماعية القابلة للانضمام. وتدعي أنها تتخلص تدريجيا من دعم هذه الهواتف القديمة لضمان استمرار تشغيل التطبيق بشكل آمن.

وفقد تطبيق المراسلة الكثير من المستخدمين خلال العام الماضي بسبب مخاوف الخصوصية المستمرة حول شروط الخدمة الجديدة. وقام “واتس آب” تقليديا بتسويق نفسه على تقديم رسائل آمنة ومشفرة، لكنه أعلن عن تغييرات لا تحظى بشعبية كبيرة في الطريقة التي يتعامل بها مع بيانات المستخدم.

وكانت هذه التغييرات ستشهد تسليم بيانات المستخدم إلى الشركات الخاصة للمساعدة في التسويق. وتحول الكثير من مستخدمي “واتس آب” إلى بدائل أخرى، حيث تجاوز مستخدمو تلغرام، على سبيل المثال، مليار تنزيل.

ويبدو أن شركات التكنولوجيا الكبيرة أصبحت تهدد أي شخص لا يرغب في شراء أحدث مجموعة كل عام، حيث أعلنت “غوغل” أيضا أنها تخطط لإنهاء دعم تسجيل الدخول بالكامل لأجهزة أندرويد القديمة هذا الشهر. وهذا يعني أن أي شخص لديه جهاز أقدم من أندرويد 2.3.7 لن يتمكن بعد الآن من الوصول إلى خدمات “غوغل” الأساسية التي تجعل هواتفهم تعمل.

وإذا كنت تمتلك أحد الهواتف أعلاه، فربما حان الوقت للتخلص منه.

المصدر: ديلي ستار