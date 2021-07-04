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July 4 2021 - 14:18

سلسلة إجراءات في صور لمواجهة الواقع الصحي المستجد

منذ 47 mins 4 July، 2021
سلسلة إجراءات في صور لمواجهة الواقع الصحي المستجد
لبنان

عقد في مقر اتحاد بلديات قضاء صور، اجتماع طارىء لوحدة إدارة الكوارث في القضاء، في حضور رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال ومدير وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا وممثلين للصليب الأحمر اللبناني وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الإسلامية، وكان بحث في ارتفاع أعداد المصابين بكورونا وتسجيل أولى الإصابات على صعيد القضاء بالمتحور “دلتا”.

وتقرر اتخاذ سلسلة إجراءات لمواجهة الواقع الصحي المستجد، وإبلاغ البلديات ولجان الطوارىء وفرق المستجيب الأول بضرورة متابعة كل الوافدين والتشدد بإلزامية الحجر لغير الملقحين 10 ايام، وحث المواطنين على أخذ اللقاح لكونه الوسيلة الوحيدة المتاحة حالياً لمواجهة هذا الوباء، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتجنب أماكن الازدحام وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن لجنة كورونا.

المصدر: الوكالة الوطنية

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