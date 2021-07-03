طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تجدد اعتدائها على قطاع غزة وتقصف هدفاً شمال قطاع غزة بصاروخ واحد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2021 - 23:24

طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تجدد اعتدائها على قطاع غزة وتقصف هدفاً شمال قطاع غزة بصاروخ واحد

منذ 47 mins 3 July، 2021
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