مساعدة النفط العراقي معلق على موافقة لبنانية نهائية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2021 - 21:16

مساعدة النفط العراقي معلق على موافقة لبنانية نهائية

منذ 52 mins 3 July، 2021
تقارير مصورة - لبنان

لا يزال التاخير مسيطرا على مصير المساعدة العراقية النفطية للبنان.

المصدر: قناة المنار

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