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July 3 2021 - 18:56

حملة كشف على مولدات الاشتراكات في الغبيري بدءا من الاثنين

منذ 11 mins 3 July، 2021
بلدية الغبيري
لبنان

تقوم بلدية الغبيري مع مفتشين من وزارة الاقتصاد، وبالتنسيق مع المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، بجولات على مولدات الاشتراكات كافة ضمن نطاق البلدية، في حملة تستمر لاسبوع كامل يتم التأكد خلالها التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة من وزارة الاقتصاد للعدادات والتسعيرة الصادرة من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية للاشتراك المقطوع. وستتم مراقبة مدى التزام أصحاب المولدات بتركيب العدادات للمشتركين.

ودعت البلدية جميع المواطنين “ممن فرض عليهم تسعيرة مخالفة للتسعيرة الرسمية أو تمنع أصحاب الاشتراكات عن تركيب العدادات الى التقدم بالشكاوى على الارقام 1725 او 01858630 او واتساب 03085639”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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