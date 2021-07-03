كورونا دلتا يدفع لبنان الى الاستنفار الصحي مجددا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2021 - 16:28

كورونا دلتا يدفع لبنان الى الاستنفار الصحي مجددا

منذ 8 mins 3 July، 2021
تقارير مصورة - لبنان

يتحضر مطار بيروت الدولي لاتخاذ اجراءات وقائية في مواجهة فيروس كورونا المتحور.

المصدر: قناة المنار

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