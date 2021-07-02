ربطةُ الخبز بـ 4000 ليرة لاولِ مرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2021 - 22:14

ربطةُ الخبز بـ 4000 ليرة لاولِ مرة

منذ 1 ساعة 2 July، 2021
تقارير مصورة - لبنان

معيشيا، وللمرةِ الاولى ، ربطةُ الخبزِ بسعرِ 4 الافِ ليرةٍ وبوزنٍ أقل.

المصدر: قناة المنار

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