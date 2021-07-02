طائرات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 2 2021 - 02:14

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة

منذ 1 ساعة 2 July، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة