وكالة الدواء الأوروبية: اللقاحات الأربعة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد فيروس كورونا المستجد فعالة ضد المتحور الهندي “دلتا” (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2021 - 16:12

وكالة الدواء الأوروبية: اللقاحات الأربعة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد فيروس كورونا المستجد فعالة ضد المتحور الهندي “دلتا” (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 1 July، 2021
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