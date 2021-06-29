بايدن يؤكد أن هناك فرصا للتعاون مع روسيا ويحذر من الهجمات الإلكترونية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة وروسيا لديهما فرص للتعاون في عدد من المجالات مثل الحد من انتشار الأسلحة النوية ومكافحة التغير المناخي.

وأضاف بايدن في تصريح، أمس الاثنين: “لقد أوضحت للرئيس بوتين أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، يجب أن تكون مستقرة ويمكن وواضحة، ويجب أن نكون قادرين على التعاون، حيث لدينا مصالح بشأن منع انتشار الأسلحة النووية وتغير المناخ”.

وفيما يتعلق بنقاط الخلاق بين البلدين قال بادين إنه سيرد على “الهجمات الإلكترونية المحتملة أو التدخل في الاقتصاد الأمريكي”.

وقال: “أنا أدرك أننا سنرد على الإجراءات الملموسة التي تضر بالمصالح الأمريكية”.

وتابع بايدن: “نحن نتنافس على القرن الحادي والعشرين، من سيكون لديه أقوى اقتصاد في القرن الحادي والعشرين … لا يزال لدينا الكثير لنفعله، ويجب أن نتصرف بسرعة”.

وقال إنه تحدث خلال جولته الأوروبية عن “حاجة الصين إلى الامتثال لقواعد السلوك في الاقتصاد العالمي للقرن الحادي والعشرين”.

المصدر: وكالات