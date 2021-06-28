الرئيس عون دعا الى إجتماع للمجلس الأعلى للدفاع يوم غد الثلاثاء في قصر بعبدا للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2021 - 19:34

الرئيس عون دعا الى إجتماع للمجلس الأعلى للدفاع يوم غد الثلاثاء في قصر بعبدا للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الأخيرة

منذ 12 mins 28 June، 2021
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