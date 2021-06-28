الموسوي استقبل السفير الروسي وتوافق على الاسراع في تأليف الحكومة

إستقبل مسؤول العلاقات العربية والدولية في “حزب الله” عمار الموسوي السفير الروسي في ‏لبنان الكسندر روداكوف.

وأعلن بيان للحزب انه “جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع والتطورات على الساحتين المحلية والإقليمية، وكذلك ‏تم ‏إستعراض المبادرات والخطوات على صعيد العمل لتأليف الحكومة حيث جرى التوافق ‏على ‏أهمية إنجاز هذا الإستحقاق وبالسرعة اللازمة. ومن جهة أخرى أكد الجانبان ‏ضرورة ‏مراعاة كل الاطراف أهمية الحفاظ على الاستقرار وتجنب ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حجم ومظاهر الفوضى”.‏

من جهته، قدم السفير الروسي عرضا عن الزيارة التي يقوم بها وفد من مؤسسة ‏hydro ‎engineering and construction الروسية الى لبنان بهدف التعاون مع ‏الجانب اللبناني وتحديدا وزارة الأشغال والنقل في مجال البنى التحتية والمواصلات، وكذلك عرض السفير الروسي روداكوف لمشاريع العمل المشتركة بين روسيا ولبنان في المجالات المختلفة”.

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ومن جانبه، رحب الموسوي بـ”الاهتمام الروسي بالعمل والشراكة مع لبنان”، واعتبر أن الصداقة الروسية- اللبنانية قديمة جدا وان هناك حاجة لتفعيل العمل المشترك وعلاقات التعاون بين الطرفين”، وأكد حرص “حزب الله” على دعم ذلك وفي الميادين كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام