الموسوي استقبل السفير الروسي وتوافق على الاسراع في تأليف الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2021 - 17:24

الموسوي استقبل السفير الروسي وتوافق على الاسراع في تأليف الحكومة

منذ 1 ساعة 28 June، 2021
السيد عمار الموسوي
لبنان

إستقبل مسؤول العلاقات العربية والدولية في “حزب الله” عمار الموسوي السفير الروسي في ‏لبنان الكسندر روداكوف.

وأعلن بيان للحزب انه “جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع والتطورات على الساحتين المحلية والإقليمية، وكذلك ‏تم ‏إستعراض المبادرات والخطوات على صعيد العمل لتأليف الحكومة حيث جرى التوافق ‏على ‏أهمية إنجاز هذا الإستحقاق وبالسرعة اللازمة. ومن جهة أخرى أكد الجانبان ‏ضرورة ‏مراعاة كل الاطراف أهمية الحفاظ على الاستقرار وتجنب ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حجم ومظاهر الفوضى”.‏

من جهته، قدم السفير الروسي عرضا عن الزيارة التي يقوم بها وفد من مؤسسة ‏hydro ‎engineering and construction الروسية الى لبنان بهدف التعاون مع ‏الجانب اللبناني وتحديدا وزارة الأشغال والنقل في مجال البنى التحتية والمواصلات، وكذلك عرض السفير الروسي روداكوف لمشاريع العمل المشتركة بين روسيا ولبنان في المجالات المختلفة”.

ومن جانبه، رحب الموسوي بـ”الاهتمام الروسي بالعمل والشراكة مع لبنان”، واعتبر أن الصداقة الروسية- اللبنانية قديمة جدا وان هناك حاجة لتفعيل العمل المشترك وعلاقات التعاون بين الطرفين”، وأكد حرص “حزب الله” على دعم ذلك وفي الميادين كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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