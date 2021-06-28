السيسي يدعو إلى “عدم التصعيد” في اتصال مع رئيس وزراء العدو

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء العدو الإسرائيلي نفتالي بينيت، دعم مصر الكامل “لجهود التوصل إلى حل دائم وعادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”،على حد تعبيره، مشدداً على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع بينيت لتهنئته على توليه مهام منصبه، مؤكداً “على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، وكذلك تم التطرق لتطور العلاقات الثنائية”.

وأشار البيان إلى أن رئيس وزراء العدو أعرب خلال الاتصال عن “شكره وتقديره للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتوصلها لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير، ورعايتها لمفاوضات تبادل الأسرى”، حسب زعمه.

المصدر: سبوتنيك