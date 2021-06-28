ايران واحدة من افضل الدول المنتجة للصلب عالميا

اعلنت “رابطة الصلب العالمية”، ان ايران لاتزال واحدة من افضل 10 دول مصنعة لهذا المنتج على صعيد العالم.

جاء ذلك في تقرير صدر مؤخرا عن الرابطة العالمية للصلب، والذي تضمن احصائيات حول الدول المتفوقة في هذا المجال على مدى الاشهر الخمسة الماضية.

واوضح التقرير الدولي هذا، ان حجم انتاج الصلب في ايران خلال الفترة المشار اليها، بلغ 12 مليونا و500 الف طن لتحتفظ بمركزها العاشر بين افضل الدول المنتجة للصب عالميا.

واضاف المصدر نفسه : ان ايران حققت 9.2 بالمئة زيادة في مجال انتاج الصلب، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

المصدر: وكالة انباء فارس