رئيس منظمة الفضاء الإيرانية يعلن عن إطلاق القمر الصناعي “كوثر” من قاعدة “تشابهار” الفضائية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وإطلاق أقمار أخرى في الخريف والشتاء.

أعلن حسن سالاريه، رئيس منظمة الفضاء الإيرانية عن إطلاق القمر الصناعي من قاعدة “تشابهار” الفضائية، وقال إنه سيتم إطلاق القمر الصناعي المحلي الصنع “كوثر” في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2024، مشيراً إلى أنه “تمّت صناعة هذا القمر من قبل القطاع الخاص. وأنه “في الحكومة الـ13، نشط قطاعنا الخاص في مجالات توفير المعدات والأنظمة، وتمّ إبرام عقود كبيرة مع القطاع الخاص”.

وشرح سالاريه في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، سير مشاريع الفضاء وعرض خطة العام الحالي، والذي عقد في أمانة المجلس الأعلى للفضاء، في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء، حيث أثيرت قضايا مهمة وبدء العديد من المشاريع. وفي الجلسة الثانية للمجلس تمت الموافقة على الخطة العشرية. وفي الجلسة الثالثة تمّ عرض تقرير عن حالة المشاريع وإحالة المهام إلى المؤسسات، وفق ما أفادت وكالة “ايرنا” للأنباء الإيرانية.

وأضاف سالاريه أنّ “إنشاء أمانة المجلس الأعلى للفضاء، وتطوير البرنامج ومتابعة البرامج كانت نتائج هذه الاجتماعات للمجلس الأعلى للفضاء”، مشيراً إلى أنه “في السنوات الثلاث الماضية، تمّ البدء والانتهاء من مشاريع البنية التحتية في صناعة الفضاء الإيرانية، وأهمها قاعدة تشابهار الفضائية، التي كانت أرضها تحت تصرف منظمة الفضاء لمدة 10 سنوات، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء”.

وبالإعلان أنّ قاعدة “تشابهار” الفضائية مخططة على ثلاث مراحل، فسيتم البدء في تشغيل المرحلة الأولى والإطلاق الأول نهاية العام الجاري.

كما أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية عن بناء مختبر من فئة طن واحد، وكشف أنّ “البنية التحتية المادية للمختبر ستكون جاهزة بحلول نهاية العام”، مشيراً إلى أنّ “وجود مثل هذا المختبر يؤدي إلى زيادة إنتاج الأقمار الصناعية وزيادة جودة الأقمار الصناعية وإنتاج الأقمار الصناعية ذات الأجسام العالية”.

وكشف رئيس منظمة الفضاء الإيرانية أنّ “لدى إيران من 6 إلى 8 عمليات إطلاق محلية وأجنبية هذا العام قد تزيد أو تنقص”، و”لدينا عمليتين إطلاق أجنبيتين هذا العام، وهما “طلوع 3″ و”ظفر 2” عبر منصة إطلاق أجنبية في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير 2025.

كما أضاف سالاريه: “سيتم إطلاق عمليتين أو ثلاث عمليات إطلاق محلية أخرى في الخريف والشتاء، وسنعلن عن الشحنة وتفاصيلها”، مشيراً إلى أنه “سيتم إطلاق قمر باریس 2 الصناعي قريباً”، وهذا القمر الصناعي هو نسخة متطورة من قمر “باریس 1” الصناعي.

المصدر: قناة الميادين