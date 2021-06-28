الخارجية الايرانية: ايران لن تألو جهدا في سبيل دعم لبنان ومساعدته اقتصاديا وسياسيا اذا ما طلبت منه الحكومة اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 28 2021 - 10:04

الخارجية الايرانية: ايران لن تألو جهدا في سبيل دعم لبنان ومساعدته اقتصاديا وسياسيا اذا ما طلبت منه الحكومة اللبنانية

منذ 29 mins 28 June، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة