متحدث القوات المسلحة اليمنية:عملية مشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير على مواقع عسكرية حساسة في نجران وأبها وخميس مشيط – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2021 - 01:24

متحدث القوات المسلحة اليمنية:عملية مشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير على مواقع عسكرية حساسة في نجران وأبها وخميس مشيط

منذ 1 ساعة 27 June، 2021
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