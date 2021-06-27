مستشار وزير الصحة: التباعد الاجتماعي والكمامة والتعقيم وضرورة الحصول على اللقاح من الامور التي قد تساعد في عدم انتشار “متحور دلتا”

اعتبر مستشار وزير الصحة الدكتور محمد حيدر ان ” التقييم العام لتجربة ماراتون فايزر جيد واشجع جميع المواطنين التسجيل على المنصة ليحفظ حقه بالحصول على اللقاح”.

‏واوضح الدكتور حيدر لاذاعة النور ان ” اي مواطن من عمر الـ 30 الى الـ 50 يستطيع الحصول على لقاح استرازينيكا”، مشيراً الى ان “فيروس دلتا اصبح واقع في معظم الدول ولكن لا وجود حتى الان لهذا الفيروس سريع الانتشار في لبنان ولكن تواجده في اكثر من 100 دولة قد يؤكدي الى وصوله الى لبنان عبر المغتربين”.

‏ورأى ان “وجود لبنان على اللائحة البيضاء لا يعني الانتهاء من فيروس كورونا بل سيطرتنا على معظم الحالات وعدم وجود اي بؤر انتشار”، مشيراً الى ان “التعاون هو الاساس والمحافظة على التباعد الاجتماعي والكمامة والتعقيم وضرورة الحصول على اللقاح من الامور التي قد تساعد في عدم انتشار متحور دلتا”.

‏ ونوه الدكتور حيدر الى ان في المطار يوجد العديد من الاجراءات للحماية من هذا المتحور منها اجراء فحوصات “بي سي ار” لكل المغتربين، اضافة الى اجراءات الحجر في الفنادق، لافتاً الى ان”متحور دلتا قد لا يؤدي الى فقدان حاستي التذوق والشم والخطر الاكبر هو انتشاره بشكل سريع جدا”.

المصدر: اذاعة النور