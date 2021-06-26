مصطفى حسين: مبادرة بري ما زالت سارية المفعول ونعول عليها

أكد رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى علي حسين في حديث تلفزيوني، ان “مبادرة الرئيس نبيه بري ما زالت سارية المفعول، ونعول عليها للوصول الى تشكيل حكومة تنهض بالبلد”.

وقال: “ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان واضحا كعادته وايجابيا تجاه تشكيل الحكومة، وقال نتمنى ان يأتي البنزين والمازوت من ايران وتشتريه الدولة بالعملة اللبنانية، لان المواطنين يعانون الأمرين في ظل ازمة محروقات ضاغطة، وهذا الأمر يريح الناس”.

ورأى ان “عراقيل تشكيل الحكومة منها داخلي ومنها خارجي”، وأن “المملكة العربية السعودية غير راضية عن الرئيس المكلف سعد الحريري”، وقال: “كل شيء مرهون بالتفاهمات والحوار والتنازل من كل الاطراف. الوطن ينهار ولا بد من صدمة ايجابية تعطي أملا للبنانين وتعيد الثقة بمقدرات البلد، ونأمل ان تصل القيادات الى تفاهمات تخفف عن المواطن مزيدا من الأعباء اليومية التي لم تعد تحتمل”.

وأشار الى ان “النائب أو أي مسؤول محرج أمام منتخبيه في ظل هكذا أوضاع مأساوية من غلاء فاحش وفقدان أدوية وصعوبة استشفاء وغيرها، وخصوصا في المناطق، وعكار التي تعيش تاريخيا بحرمان مزمن تضاعفت أزماتها اليوم، وما يحصل من قطع طرق يضغط على المواطنين أكثر وأكثر”.

وختم حسين داعيا الى “إنقاذ الوطن والمواطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام