المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب يزور دمشق: لرفع الاجراءات القسرية ودعم سوريا في مواجهة الارهاب

أكد المشاركون باجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بدورته الأولى لعام 2021 المنعقد حالياً بدمشق، على أهمية دور سوريا العروبي وضرورة دعمها في حربها على الإرهاب لتحقيق النصر الكامل والمطالبة برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري المقاوم ومواصلة دعم القضية الفلسطينية وحق العودة للفلسطينيين ودعم المقاومة التي تعد سورية محورها.

وعبر المحامون عن دعمهم الكامل لسوريا في خياراتها وتضامنهم معها في مواجهة الحرب الارهابية التي تتعرض لها. ولفت المشاركون الى أن إنطلاق الاجتماع من سوريا رسالة بأن سوريا تنتصر بعد ان صمدت. ودعا المحامون الى توحيد الجهود كافة لخدمة قضايا الامة.

المصدر: يونيوز