“ماراتون فايزر” انطلق في عكار وطرابلس شمال لبنان

انطلق الجمعة “ماراتون فايزر” في عكار وطرابلس شمال لبنان، الذي اعلنته وزارة الصحة العامة لتلقيح الفئة العمرية 50 وما فوق ضد وباء كورونا.

وتم إطلاق الماراتون في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، وتوجه مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين الى اهالي المنطقة مشجعا اياهم على “الاقبال بكثافة لاخذ اللقاح طوال هذا اليوم المفتوح للفئات العمرية المحددة ، وذلك للحد من تفشي وباء كورونا و تأمين مناعة مجتمعية عبر التلقيح”.

كذلك، شهد المستشفى الإسلامي الخيري في طرابلس اقبالا على الماراتون، واحتشد المستفيدون من قرار تخفيض السن بشكل ملحوظ عند مداخل المستشفى وفي الأروقة المخصصة للانتظار .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام