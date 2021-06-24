الدماغ يعمل بشكل مختلف في الظلام

يعتبر الخوف من العتمة (رهاب الظلام)، من أنواع الرهاب الواسعة الانتشار في العالم. ويعتقد الشخص الذي يعاني منه وجود شخص آخر معه في المنزل، والأشياء المحيطة به تتخذ أشكالا مخيفة.

فما هو هذا الرهاب، ومتى ظهر؟ قرر باحثون من أستراليا دراسة هذه المسألة بالتفصيل، واكتشفوا آلية في الدماغ، يمكن أن تفسر ردود الفعل غير العقلانية لدى الكثيرين في الظلام.

واتضح لهم من تحليل نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لـ 23 شخصا أن الإضاءة المعتدلة، سببت انخفاضا حادا في نشاط اللوزة الدماغية “الجسم اللوزي”، التي تلعب دورا أساسيا في تكوين المشاعر وخاصة الخوف. أما الإضاءة الضعيفةـ فسببت انخفاضا طفيفا في نشاط هذه المنطقة مقارنة بالإضاءة المعتدلة.

ومقارنة بفترة الظلام ، عندما كانت الإضاءة معتدلة أو ضعيفة، ارتفع “الاتصال الوظيفي” بين اللوزة وقشرة الفص الجبهي، المرتبط بمعالجة الاستجابة العاطفية للإنسان. أي أن الإضاءة الجيدة تساعد على معالجة العواطف بعقلانية. وحتى إذا كان الشخص في حالة هلع وعصبية، فإن دماغه يتفاعل مع هذه العواطف في وضح النهار أفضل مما في الظلام.

ويشير الباحثون، إلى أنه يمكن التغلب على رهاب الظلام بالتحكم بمستوى الإضاءة. وهذا أمر منطقي، حيث يمكن باستخدام مصباح ليلي لإضاءة الزوايا المظلمة في الغرف. ولكن المهم أن نتائج هذه الدراسة أعطت الباحثين تصورات أفضل عما يجري في الدماغ عندما تكون الإضاءة ضعيفة.

المصدر: روسيا اليوم