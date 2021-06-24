العلاقات الإعلامية في حزب الله استنكرت حجب الادارة الاميركية لمواقع اعلامية: لن تتمكن أي قوة من إخفاء نور الحقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2021 - 12:28

العلاقات الإعلامية في حزب الله استنكرت حجب الادارة الاميركية لمواقع اعلامية: لن تتمكن أي قوة من إخفاء نور الحقيقة

منذ 57 mins 24 June، 2021
علم حزب الله
لبنان

استنكر مسؤول وحدة العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف “بشدة ما أقدمت عليه الإدارة الأميركية من جريمة موصوفة بحق عدد كبير من المواقع الإعلامية الحرة، في خطوة تؤكد سياسة قمع الحريات التي تنتهجها واشنطن تحت عناوين براقة كاذبة”.

وقال عفيف، في تصريح اليوم الخميس، “لقد أرادت الإدارة الأميركية من هذه الخطوة السيئة حجب الحقيقة عن الجرائم والفظائع التي ترتكبها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد شعوب منطقتنا المظلومة خصوصا في فلسطين واليمن حيث يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والحصار”.

أضاف “اننا اذ نعبر عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب هذه المواقع الشريفة التي لن تتمكن أي قوة مهما بلغت غطرستها من إخفاء نور الحقيقة التي تصدح بها، ندعو إلى أوسع حملة تضامن مع هذه المؤسسات الإعلامية لتستمر في تأدية رسالتها الإنسانية الصادقة”.

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله

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