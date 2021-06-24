ارباك ليلي في بيتا.. اصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس

بدأ الشباب الفلسطيني الثائر في بلدة بيتا شرق محافظة نابلس بالضفة المحتلة، مساء الاربعاء، تنظيم فعاليات الارباك الليلي احتجاجًا على استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية في جبل صبيح.

وحمل الشباب الثائر الشعل النارية وبعض اطارات المركبات وقاموا بإشعالها في قرية بيتا ايذانا ببدء المواجهات مع جيش الاحتلال والمستوطنين الصهاينة.

ويقوم المستوطنون بحماية جيش الاحتلال بإقامة بؤر استيطانية جديدة على اراضي بلدة بيتا شرق مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وتعمل وحدة الارباك الليلي في بلدة بيتا على بث الخوف والرعب في قلوب المستوطنين وجنود الاحتلال وإزعاجهم سواء بإشعال النيران في محيط المستوطنة ليلا، أو توجيه وهج الليزر وكشّافات المصابيح باتجاهها.

يذكر أن المواجهات بين الشباب الثائر في بلدة بيتا وجيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت قبل شهر تقريبًا استشهد خلالها 4 فلسطينيين وأصيب 500 آخرون بجراح مختلفة.

وفي قرية بيت دجن أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واندلعت المواجهات في 3 مناطق بالقرية اصيب خلالها شاب برصاصة “مطاطية” في قدمه، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

المصدر: فلسطين اليوم