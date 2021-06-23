حركة حق: القرصنة الأمريكية لعدد من القنوات الإعلامية إرهاب فكري ومحاربة لحرية التعبير

نددت حركة الحريات والديمقراطية(حق) البحرينية المعارضة الأربعاء “بقيام الولايات المتحدة الأمريكية بعمليات قرصنة سافرة طالت عدد من الفضائيات والمواقع الإخبارية التي تطرح وجهات نظر ومواضيع سياسية تتعارض والسياسات الصهيوأمريكية في المنطقة وتقوم بدور تنويري ومواقف واضحة دعما لقضايا الأمة وخصوصاً قضية الشعب الفلسطيني المظلوم”. وشددت على ان “القرصنة الأمريكية لعدد من القنوات الإعلامية إرهاب فكري ومحاربة لحرية التعبير تعكس خواء المبادئ الليبرالية الأمريكية وعلى رأسها حماية حرية التعبير”.

وخصت الحركة “بالتنديد بقرصنة موقع قناة اللؤلؤة الفضائية البحرينية المعارضة وكذلك قناة العالم و قناة Press TV وقناة المسيرة إلى جانب عشرات المواقع والقنوات الداعمة لمقاومة الإحتلال الصهيوني”، وأكدت على “الدور البناء الذي تقوم به هذه القنوات والمواقع في سبيل مواجهة وسائل الإعلام المبتذلة والمدعومة من الولايات المتحدة وعملائها في المنطقة حيث تروج هذه الوسائل للتطبيع مع العدو الصهيوني والفساد والدكتاتورية”.

وأضافت الحركة “ما دامت هناك إرادة قوية لمواجهة المشاريع الصهيوأمريكية في المنطقة فلن تستطيع الولايات المتحدة التحكم في الإعلام وتشكيل وعي شعوب المنطقة كما تشاء وبشكل سافر غير قانوني”، ولفتت الى ان “هذه القرصنة السافرة من وزارة العدل الأمريكية تعكس خواء ما تتبجح به الإدارة الأمريكية والقوى الغربية من مبادئ ليبرالية وتحررية وما تتحدث عنه هذه القوى من حماية لحرية التعبير وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية”.

المصدر: بريد الموقع