6 جرحى في حادث مروري على طريق النبطية الفوقا

جرح 6 اشخاص في حادث سير عصر اليوم على طريق عام النبطية الفوقا.

وفي التفاصيل ان سيارة “بيجو” يقودها السوري (ن. ق.)، وبرفقته 4 سوريين اخرين، اصطدمت بسيارة “بي ام دبليو”، سوداء تحمل اللوحة 299067 ج يقودها الرقيب اول في قوى الامن الداخلي (ب.م. حيدر).

وأدى الحادث الى اصابة ركاب السيارتين بجروح مختلفة، فيما عملت سيارات الاسعاف التابعة لاسعاف النبطية والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية والصليب الاحمر اللبناني على نقل الجرحى الى مستشفيات النبطية.

وفتحت دورية من مفرزة سير النبطية، وخبير سير عسكري، التحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام