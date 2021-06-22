وفاة الشاب حسين زين متأثرا بجروحه جراء حادث السير امس على اوتوستراد الجيه ليرتفع عدد الضحايا الى 6

توفي مساء اليوم في مستشفى سبلين الحكومي الشاب حسين زين (22 عاما) من بلدة الشرقية في قضاء النبطية، متأثرا بجروحه التي اصيب بها امس الاثنين اثر حادث السير على اوتوستراد الجيه -السعديات.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الحادث الى 6 اشخاص بينهم المواطنة فاطمة قبيسي وبناتها الاربعة من آل حويلي، والذين كانوا جميعهم في السيارة مع حسين زين يحاولون التفتيش عن مادة البنزين في محطات منطقة الجيه -السعديات.

وسيوارى الضحايا الثرى يوم الخميس في روضة بلدة الشرقية بعد وصول والد الفتيات الاربعة المغترب عماد حويلي من ليبيريا.

المصدر: مراسل المنار + الوكالة الوطنية