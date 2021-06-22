اللقاء التشاوري: لتمارس حكومة تصريف الاعمال صلاحياتها كسلطة اجرائية في ظروف طارئة

اعلن “اللقاء التشاوري” في بيان، ان “اللبنانيين يواجهون هذه الايام التباشير الاولى للايام الاصعب التي تنتظرهم، بدءا من طوابير الذل امام محطات البنزين مرورا بفقدان الادوية من الصيدليات، وصولا الى ازمة الكهرباء التي تفاقمت وباتت تهدد البلاد بالعتمة الشاملة. كل ذلك يترافق مع ازمة معيشية حادة وارتفاع جنوني لاسعار المواد الغذائية واستمرار انخفاض سعر صرف الليرة امام الدولار الاميركي وانخفاض غير مسبوق في القدرة الشرائية بالليرة اللبنانية”.

واكد انه “امام هذا الواقع المؤلم والمؤسف، يربأ بنفسه عن مجاراة المسؤولين عن تشكيل الحكومة في الجدل الدستوري والميثاقي الذي انزلقوا اليه والذي لا يهدف سوى الى شد العصب المذهبي وتكريس الاصطفافات الطائفية وكأننا امام التحضير لانتخابات نيابية وليس امام تعثر متواصل في تشكيل الحكومة”.

وناشد اللقاء المجلس النيابي “الانحياز الى وجع الناس والاسراع في اقرار القوانين التي تخفف من هذا الوجع، ولا سيما البطاقة التمويلية التي تستفيد منها 800 الف عائلة في لبنان، مع علمنا ان البطاقة هي ليست الحل السحري، لكن الكحل افضل من العمى”.

وطالب حكومة تصريف الاعمال ب”أن تمارس صلاحياتها كسلطة اجرائية في ظروف طارئة يعيشها البلد وفي ظل انشغال المسؤولين عن تشكيل حكومة جديدة بتحديات متبادلة وبصراع حول الصلاحيات والحقوق والمواثيق”، وكرر هنا التأكيد “أن ما اوصلنا الى هذا الجدل البيزنطي هو تعطيل تطبيق اتفاق الطائف والتمادي في تجاهل وتحريف النصوص الدستورية”.

وختم: “ان اللبنانيين يعانون ونحن نعيش معهم هذه المعاناة بشكل يومي ونقول لمن يمتلكون قرارات الحل والربط في لبنان اتقوا الله في هذا الشعب. اتقوا الله في هذا الوطن”.

المصدر: موقع المنار