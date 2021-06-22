عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء في 22 حزيران 2021

العناوين

الأخبار:

مصرف لبنان: سلامة يقرّر سلامة ينفّذ سلامة يراقب سلامة يحاسب

اتفاق بين وزارة الصحة ومصرف لبنان على آلية دعم استيراد الدواء: البرلمان يماطل في إقرار “البطاقة”

مؤتمر باريس لدعم الجيش: فقاعة هواء

لبنان في قلب التنين [1]: حروب الإلغاء المستمرة

جنبلاط «يوسّع الكوع»

‫إيجارات المدن تطرد سكانها

تهديدات للسفارة الروسية!

البناء:

رئيسي لا يريد لقاء بايدن ومنفتح على الجوار… والسياسة الخارجيّة لا تبدأ ولا تنتهي بالاتفاق النوويّ

تصعيد في غزة والمقاومة تهدّد باجتياح المستوطنات… ورويترز تتحدّث عن اقتراب اتفاق اليمن

حزب الله يسعى لتدوير الزوايا بين برّي وباسيل تمهيداً لاستئناف المبادرة… وحلّ عقدة منح الثقة

الديار:

“استياء” اميركي ــ اوروبي من باسيل والحريري : “الثنائي الشيعي” يدير البلد!

واشنطن لن تمنح “اسرائيل” “الضوء الاخضر” لمواجهة عسكرية مع حزب الله

الحكومة في “الثلاجة”.. “التيار” يواصل هجومه “وصمت” في حارة حريك ؟

اللواء:

إجتماع بروكسيل اليوم: البحث عن قيادة لوقف انهيار لبنان!

بعبدا تدرس “بدائل الحكومة”.. والسراي تبرّر التقاعس.. والمصارف تنتظر تعليمات المركزي لسحب الـ400 دولار

نداء الوطن:

عويدات يدرس ملاحقة غادة عون “جزائياً” برّي “لن يتراجع”… وحزب الله يلحق باسيل “عَ باب الدار”

الجمهورية:

عون يرفض تهميش الرئاسة.. “الحزب” لا يتجاوب مع باسيل.. بري: لعلّ الصمت يشفيه!

النهار:

بري لـ”النهار”: لا حكومة … ولا اعتذار الإنهيار لا ينتظر انتخابات وتخوّف أمني

الأنباء:

لا المساعي المحلية ولا النصائح الخارجية تدفع التأليف.. عودة الى ما دون الصفر

الاسرار



البناء

قال مصدر حقوقي أوروبي إن قضية المعتقلين السياسيين في البحرين صارت فوق قدرة الاتحاد الأوروبيّ على الصمت. وقال المصدر إن بلوغ عدد السجناء السياسيين ثلاثة آلاف وإصابة أكثر من مئة منهم بكورونا ووفاة أحدهم وتعرّض القادة بينهم لمشاكل صحية جسيمة دفعت بعض النواب في البرلمان الأوروبي لطلب إنزال عقوبات بحكومة البحرين.

قال مصدر على صلة بالاتصالات بالمسار الحكومي إن مناخات التهدئة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل تشكل نقطة الانطلاق في أي مسعى جديد مسجلاً تقدماً بهذا الاتجاه تم تحقيقه، مضيفاً أن هناك مقترحات قيد التداول يجري نقاشها وتقييمها قبل طرحها على المعنيين بالملف الحكومي.

الأخبار

تلقّت وزارة الدفاع والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام كتاباً من وزارة الداخلية عن معلومات حول احتمال تنفيذ اعتداءات على السلك الدبلوماسي الروسي في لبنان، من قبل “هيئة تحرير الشام” التي كانت تُعرف باسم “جبهة النصرة”. وقد أشار الكتاب الصادر في أيار الماضي الى أن أحد الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وردته معلومات عن “نية هيئة تحرير الشام تنفيذ هجمات على المصالح الروسية في المنطقة، ولا سيما في سوريا ولبنان، وأنه من ضمن مخططها استهداف السلك الدبلوماسي الروسي إما عن طريق الخطف أو الاغتيال أو تنفيذ هجمات بالمتفجرات”. ولفت الكتاب إلى أن “هناك خشية من هذا الأمر، وخاصة أن الهيئة لديها خلايا تابعة لها ومنتشرة في المخيمات وفي عدة مناطق، ولا سيما في بيروت والشمال”، طالباً “ايداع السفارة الروسية في بيروت مضمون الكتاب”.

إعلانُ تيار المستقبل ترشيح باسم عويني لمنصب نقيب المهندسين في بيروت، في الانتخابات المقررة في 18 تموز المقبل، فاجأ الكوادر التنظيمية في التيار، وخاصة أن عضو مجلس بلدية بيروت محمد سعيد فتحة، وهو من المحسوبين على تيار المستقبل، مرشّح لمركز النقيب ولديه تجربة سابقة في هذا الإطار، إذ كانَ عضوا سابقاً في مجلس النقابة. وفيما تُعد انتخابات النقابة استحقاقاً جدّياً في بيروت قبل الانتخابات النيابية، تخوّفت مصادر تنظيمية في تيار المستقبل من انقسام الأصوات بين عويني وفتحة، وعدم الالتزام بالتصويت لصالح عويني، وخاصة أن فتحة لديه شعبية بين المستقبليين في النقابة.

ادعى المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس على كل من محافظ بيروت السابق زياد شبيب، ورئيس بلدية بيروت السابق بلال حمد والحالي جمال عيتاني، وأعضاء المجلس البلدي الحاليين والسابقين في موضوع العقار التابع لسوق الخضار والفاكهة الذي تشيّده بلدية بيروت في منطقة أرض جلول (“الأخبار”، 15 حزيران 2021). وجرى تحويل الملف الى النيابة العامة التمييزية.

النهار

علم ان نقيب المحامين أحال أكثر من 120 محامياً على المجلس التأديبي على خلفية عدم التزامهم اضراب النقابة وادلائهم بتصاريح اعلامية .

لوحظ أنّ الموفد الأوروبي جوزف بوريل لم يلتقِ مرجعيات سياسية وحزبية على غرار من سبقه من موفدين دوليين زاروا لبـنان فـي الآونـة الأخيـرة.

بدأت بعض القوى السياسية والحزبية تبلغ محازبيها وأصدقاءها بمن سيكون مرشحاً للانتخابات المقبلة ومن سيتم الاستغناء عنه.

تعمد شركات تأمين الى توزيع لوائح اسبوعية بالمستشفيات والمختبرات التي تتوقف عن قبول اجراء الفحوص على حسابها بعد رفض المراكز الطبية قبول مرضى الطوارىء على حساب الضمان الاجتماعي.

مع اقتراب الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفا بيروت في الرابع من اب، يجد كثيرون من الاهالي انفسهم بلا مأوى او مساعدة للعيش اذ تأمنت لهم بدلات ايجار لسنة واحدة ولا يعلمون مصيرهم بعدها في ظل غياب كامل لاجهزة الدولة.

لا يزال البعض يشكك في تطبيق المصارف التعميم الصادر عن مصرف لبنان والذي يعطي المودعين مبلغ 400 دولار شهريا مدة سنة كاملة وتمديده لاحقاً لخمس سنوات.

الجمهورية

يخصص رئيس مصلحة تُعنى بالرقابة في وزارة خدماتية شقيقته بامتيازات خاصة مما أثار حفيظة باقي المراقبين.

وصف أحد المقرّبين من رئيس تكتل إطلاته الأخيرة بالفاشلة بعدما كشف عن كامل ما أضمره في الفترة الأخيرة من رهانات.

أثار كلام دبلوماسي غربي عن فشل الطبقة السياسية والحاجة إلى صيغة جديدة لحكم لبنان إهتمام مرجع روحي وآخر حكومي من طائفتين مختلفتين.

اللواء

ما يزال البلد يعاني من الشفافية المالية، على الرغم من المخاطر المهلكة التي أصابته.

جرت محاولات لترطيب الاجواء بين مرجع رفيع ورئيس تيار موال، بانتظار خطوات على الأرض!

عادت قوى “الامر الواقع” للتحكم بمقدرات المحروقات وتوزيعها والادوية وتقنينها والتدخل في كل شاردة وواردة!

المصدر: صحف