عناوين واسرار الصّحف الصادرة اليوم الخميس 23-1-2025

العناوين

النهار:

-هل يمضي سلام إلى “الأمر الواقع”؟

-انفجار المرفأ التحقيقات تتحرك والادعاءات كانت مؤجلة

الأخبار:

– العدو يمدّد مهلة الانسحاب… 30 يوماً أخرى؟

-خلافات داخلية أم ربط بمصير وقف إطلاق النار: لماذا يتأخّر تشكيل الحكومة؟

-أين يقف نواف سلام اليوم؟

-بيت حانون اول الحكاية وآخرها

اللواء:

-بن فرحان في بيروت اليوم: عودة الاحتضان العربي للاستقرار والإعمار

-ضغوطات نيابية وحزبية تؤخّر التأليف.. وإسرائيل تطالب موافقة أميركية على استمرار الاحتلال بعد الأحد

الشرق:

-وفي غزة… مشهد تاريخي آخر

-للمرة الأولى منذ 15 عاماً وزير سعودي في بيروت.. هل تساعد لبنان؟

الجمهورية :

– الخماسية تتدخل لمؤازرة التأليف

-العد التنازلي للانسحاب بدء

الديار:

-لبنان امام استحقاق وقف النار وواشنطن: لإنهاء الإنسحاب بمهلة 60 يوماً

-سلام عرض على عون خارطة طريق لحكومة تحظى بثقة شعبية وعربية ودولية

-انطلاقة الجمهورية الثالثة بعد الانتخابات النيابية…وبن فرحان: السعودية لن تترك الشعب اللبناني

-معركة الحسابات بين خلطة “التكنوسياسيّة” وحكومة وزراء “الباراشوت” والأندية الدوليّة

البناء:

-تضارب المعلومات حول اليوم 61 لوقف النار.. والجنوبيون يستعدون للعودة الأحد

-وزير الخارجية السعودية في بيروت.. والملف الحكومي ينتظر دفعة إنعاش بعد تعثر

-حردان: الحكومة مطالبة بإنهاء زمن تجاهل مزارع شبعا وحشد القدرات لتحريرها

الاسرار

النهار:

-أفشلت القوى الامنية عملية خطف قاصرين في وسط بيروت الاحد الفائت وأدى تدخل حزب نافذ لدى القضاء الى اقفال التحقيق واسقاط الحقوق وغياب ذوي المستهدفين عن السمع.

-تُبدي كوادر حزبية في بعض الاحزاب غضبها من الإتيان برجال أعمال إلى الوزارة وتجاهل تضحياتهم ودورهم الحزبي.

-تستمر الشكوى من تعامل مسؤولة اعلامية في احد الأحزاب النافذة مع الاعلاميين طالبي التسهيلات لانجاز اعمالهم خصوصا ان المسؤول الاعلى المعيّن حديثاً لم يباشر مهماته الفعلية بعد.

-يجد الفاتيكان نفسه ملزماً بالتدخل في شؤون الرهبانيات اللبنانية بشكل مستمر بعدما انعكست الاوضاع اللبنانية على استمرارها وانضباطها ضمن الأطر والقوانين المعتمدة لديها.

-التزم “حزب الله” الصمت حيال اغتيال مسؤول اقليم البقاع الغربي لديه الشيخ محمد حمادي وسط شائعات عن سبب اغتياله سواء كانت اعمال ثأرية محلية الطابع او ان الموساد تمكن من الوصول اليه بعدما عجز عن ذلك خلال الحرب.

-شكك وزير في ارقام برنامج الغذاء العالمي عن انعدام الأمن الغذائي في اوساط اللبنانيين واعتبر ان الأرقام تشمل اللاجئين السوريين والفلسطينيين

اللواء:

همس

-تستبعد مصادر دبلوماسية لجوء مرجع إلى التراجع، وهو المعروف بصرامته في الموقف المبني على اقتناعات راسخة لديه..

غمز

-تتباين المعلومات أو الترجيحات بخصوص الحقائب التي ستحسب لصالح كتلتي «الثنائي» بين تفاهم كامل أو تفاهم فقط مبدئي، يحتاج إلى تأكيدات..

لغز

-تواجه مؤسسات تدفع رواتب العاملين فيها عبر شبكات تحويل الأموال صعوبات بالتعامل، يحدث التبديل بين وقت وآخر، نظراً لحجم العمولة المطلوبة..

الجمهورية :

-يتّجه ثنائي حزبي إلى اعتماد صيغة »الثنائي الوطني« بدلاً من تعبير ثنائي مذهبي تمّ اعتماده حتى الآن.

-دخل ممثلو المجتمع الدولي والعربي بقوة على خط مهمّة حسّاسة بعد تلمّس ضغوط من جهات متعدّدة لاغراقها بكثرة المطالب والشروط.

-سجّلت إحدى المدن اللبنانية الكبرى أكثر من 40 إصابة بالرصاص الطائش في يوم واحد، وأكثر من 60 خلال 4 أيام من هذا الشهر، علماً أنّ العدد يرتفع إلى 100عند شملها بباقي المناطق

البناء:

خفايا

-قال مسؤول فلسطيني متقاعد من الرعيل الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية إنه إذا كانت المملكة العربية السعودية مستعدة لدفع مبلغ خمسمئة مليار دولار للرئيس الأميركي دونالد ترامب كما قال، فربما تستطيع أن تطلب مقابل ذلك قيام دولة فلسطينية بدلاً من وهم الحماية الأميركية من عدو وهمي هو إيران، لأن أهم حماية للسعودية سوف تكون نجاحها بضمان قيام الدولة الفلسطينية.

كواليس

-يعتقد مسؤول أمني سابق أن الاهتمام السعودي بلبنان ليس عائداً لاعتبارات لبنانية وزيارة وزير الخارجية السعودية إلى لبنان وربما إعادة الاعتبار لدور قيادي للرئيس سعد الحريري لا تتم على قاعدة ما يتوهمه خصوم حزب الله من استثمار على نتائج الحرب لإضعاف حزب الله، بل هي استثمارات سعودية لإقامة توازن مع الاندفاعة التركية انطلاقاً من سورية والسعي لتعاون سعودي إيراني لتحقيق هذا التوازن من بوابتي اليمن ولبنان

المصدر: صحف