رفع كامل لحظر التجول المفروض في تركيا للحد من تفشي كورونا في بداية الشهر المقبل

قررت تركيا رفع حظر التجول المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا بشكل كامل بداية الشهر المقبل. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، عقب اجتماع للحكومة، إنه تقرر “رفع حظر التجول بشكل كامل بداية تموز/يوليو”، مضيفا “سنرفع القيود المفروضة على وسائل النقل الجماعي”، كما “تعود تركيا إلى نظام العمل الطبيعي في المؤسسات والمنظمات العامة”، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد انخفاض أعداد الإصابة بالمرض.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، بداية الشهر الجاري، أن خطوات العودة إلى الحياة الطبيعية وفتح المدارس والجامعات ستبدأ في نهاية أيلول/سبتمبر المقبل؛ وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة المقررة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مضيفا أنه يمكن لأولئك الذين تلقوا اللقاح التخلي عن ارتداء الكمامات، بعد تحقيق المناعة الجماعية ضد كوفيد – 19، متوقعا حدوث ذلك في فصل الصيف، حال النجاح بتنفيذ برنامج تقويم التطعيم بلقاح كورونا.

وأوضح الوزير بأن وزارة الصحة تخطط لتنفيذ برنامج التطعيم بشكل مكثف، في أشهر حزيران/يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر من العام الجاري.

وبدأت تركيا خطة تدريجية للعودة إلى الحياة الطبيعية، بعد إغلاقات استمرت لعدة أشهر؛ وشملت المطاعم والمقاهي وصالات الأفراح، وفرض حظر كلي نهاية الأسبوع وجزئي يوميا. وانطلقت حملة تطعيم السكان، مطلع العام الجاري؛ وتعكف تركيا على تطعيم المواطنين من عمر 20 عاماً، في فترة الصيف، كما أعلنت سابقا. ويبلغ عدد الذين تلقوا لقاح كورونا في تركيا 28 مليون و761 ألف و 908؛ بحسب وزارة الصحة. وتجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تركيا 5.3 مليونا، فيما توفي أكر من 49 ألف.

المصدر: سبوتنيك