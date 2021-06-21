الوزير حب الله : معلوماتي ان الرئيس دياب كان جاهزا لاطلاق زيارة وزير او مجموعة من الوزراء الى سوريا في وقت قريب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2021 - 21:40

الوزير حب الله : معلوماتي ان الرئيس دياب كان جاهزا لاطلاق زيارة وزير او مجموعة من الوزراء الى سوريا في وقت قريب

منذ 47 mins 21 June، 2021
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