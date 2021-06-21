الوزير حب الله : معلوماتي ان الرئيس دياب كان جاهزا لاطلاق زيارة وزير او مجموعة من الوزراء الى سوريا في وقت قريب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2021 - 21:40
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الرئيس ميشال عون: رغم كل ما يجري لم أيأس من وصول المبادرات إلى حل مع وجود العقلاء شرط عدم المساس بالدستور والصلاحيات
رئاسة مجلس الوزراء: الأولوية تبقى لتشكيل حكومة جديدة وما يقال عن تعويم الحكومة المستقيلة لا يستند إلى أي معطى دستوري
المكتب السياسي لحركة أمل: المدخل الأساس هو الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وفق مندرجات وعناوين مبادرة الرئيس نبيه بري
المكتب السياسي لحركة أمل: متمسكون بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني والحل هو بالالتزام بهما والابتعاد عن المصالح الشخصية
الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل لـ3 أيام ابتداءً من الثلاثاء
وزير الصحة حمد حسن: الجميع متفق على أن رفع الدعم عن الدواء هو انتحار لا يجب الإقدام عليه
حسن: من الممكن المخاطرة بالمحروقات لكن بالنسبة للدواء بشكل أساسي فموضوع رفع الدعم عنه خارج البحث
وزير الزراعة يحدّد سعر كيلو الحليب الطازج بـ6500 ليرة لبنانية على باب المزرعة ويلغي إخضاع تصدير الحمضيات إلى إذن مسبق
الرئيس الإيراني المنتخب في أول مؤتمر صحافي له: يجب أن نبقى على العهد الذي قطعناه للشعب الإيراني وسنكرس عملنا لخدمته
السيد ابراهيم رئيسي: الإنتاج هدفنا الأول وهذا يحتاج إلى آليات والحكومة سيكون لها برنامج للاستثمار في هذا القطاع
السيد رئيسي: السياسة الخارجية للحكومة الجديدة لا تبدأ من الاتفاق النووي ولن تنتهي عنده بل تعاملنا سيكون شاملاً
السيد رئيسي: سندعم المفاوضات بشأن البرنامج النووي ولن نسمح بأن تكون استنزافية وسنعمل على إلغاء كل إجراءات الحظر ضد إيران
السيد رئيسي: اقتراحي للإدارة الأميركية الحالية أن تثبت صدقها عبر إلغاء كل العقوبات ضد إيران والالتزام بالاتفاق النووي
السيد رئيسي: الجمهورية الإسلامية ستبقى داعمة ومدافعة عن فلسطين وقضيتها ويجب وقف الحرب على اليمن
رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار: اللقاء مع منسق الأمم المتحدة كان سيئاً وسنجتمع مع الفصائل لنقرر خطوتنا التالية
مراسل المنار: مواجهات بين قوات الاحتلال الصهيوني وشبان فلسطينيين في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم حي بئر أيوب ببلدة سلوان وتلقي القنابل الغازية بكثافة باتجاه منازل المواطنين
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السيد رئيسي: الجمهورية الإسلامية ستبقى داعمة ومدافعة عن فلسطين وقضيتها
السيد رئيسي: إيران تؤكد على ضرورة الإيقاف السريع للحرب على اليمن وأن يقرر الشعب اليمني مستقبله ويحكم بلده
السيد رئيسي: نريد علاقات مع كل العالم خاصة دول الجوار ونولي أهمية كبرى لذلك ونحن لا نمانع إعادة السفارات مع السعودية
الخارجية الإيرانية: الجولة المقبلة من مفاوضات فيينا يمكن أن تكون النهائية ومتفائلون بشأن نتائجها لكن لن نتسرع في الحكم
رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار: اللقاء مع منسق الأمم المتحدة كان سيئاً وسنجتمع مع الفصائل لنقرر خطوتنا التالية
وزارة خارجية العدو تعلن أن يائير لبيد سيقوم بأول زيارة رسمية لوزير صهيوني إلى الإمارات الأسبوع المقبل
صحيفة الوطن السورية: وفد روسي اقتصادي كبير يصل اليوم إلى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد وكبار المسؤولين
المنامة ترفض تقريراً أممياً دعا إلى إطلاق سراح ناشطين بحرينيين 2 محكومين بالإعدام انتزعت اعترافاتهما تحت التعذيب
الكرملين: نواصل تقييم العلاقات مع واشنطن بغض النظر عن الطابع البناء لقمة جنيف بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن
الخارجية الروسية: يجب على واشنطن معاقبة نفسها على ما فعلته في العراق ويوغوسلافيا قبل النطق بكلمة قانون
البحرية الأميركية تبدأ سلسلة اختبارات لحاملة طائراتها الأحدث والأكثر تطوراً لتحديد جاهزيتها للحرب
المحكمة الدستورية في تركيا توافق على لائحة الاتهام التي تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي ومنع قياداته من العمل السياسي
لجنة الانتخابات الأرمينية: فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد
البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين ما يمنحه أسبوعاً لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات جديدة
الهند تعلن عن انتشار سلالة جديدة من كورونا أخطر وأشد فتكاً من سابقاتها وتطلق عليها اسم "دلتا بلس"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بكين توزّع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤكّد أن البلاد باتت شبه خالية من الإصابات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الوزير حب الله : معلوماتي ان الرئيس دياب كان جاهزا لاطلاق زيارة وزير او مجموعة من الوزراء الى سوريا في وقت قريب
منذ 47 mins
21 June، 2021
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