وزير الصناعة عماد حب الله للمنار: آن الاوان ان تعيد الحكومة الحالية او التي ستشكل احياء العلاقة مع سوريا بطريقة رسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2021 - 21:40

وزير الصناعة عماد حب الله للمنار: آن الاوان ان تعيد الحكومة الحالية او التي ستشكل احياء العلاقة مع سوريا بطريقة رسمية

منذ 49 mins 21 June، 2021
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