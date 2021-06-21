انعقاد مؤتمر اليوم الموعود الفكري التاسع والثمانين

نظمت جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية مؤتمر اليوم الموعود الفكري التاسع والثمانين بمناسبة ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا وأخته السيدة فاطمة المعصومة “عليهم السلام” {عشرة الكرامة} بإدارة العتبة الرضوية المقدسة من خلال خادمها الحاج عدنان بوشهري على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

إفتتح المؤتمر المقرئ الدولي الحاج محمد بارسا من العتبة الرضوية المقدسة بتلاوة عطرة من القرآن الكريم ، وتلته محاضرة لسماحة الشيخ ميثم التمار “العراق” مباشرة من العتبة الرضوية المقدسة. وكانت كلمات بالمناسبة من العديد من دول العالم تحدثت عن حياة وسيرة ومنهج وسلوك وحنكة وحكمة الإمام “ع” .

ومن العتبة الرضوية المقدسة مباشرةً كانت كلمة لسماحة الشيخ جعفر الستري “البحرين”.

وكلمة لسماحة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي مدير مركز الكاظمية لإحياء التراث في العتبة الكاظمية المقدسة إحتفالاً من الإمام الكاظم بنجله والإمام الجواد بأبيه “عليهم السلام”.

وتحدث بالمناسبة الأب إيلي صادر رئيس رهبنة ياسوع الفادي “لبنان”.

وكانت كلمة لسماحة الشيخ صبحي الصباح أمين سر مجلس علماء فلسطين.

وألقى رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية الحاج حبيب الله بلوق كلمة مباشرةً من مقام النبي أيلا “عليه السلام” شاكراً المتابعين والمشاركين والمنظمين مع الدعاء لهم بالتوفيق لنيل رضا الإمام الأعظم “أرواحنا لتراب مقدمه الفداء”. واختتم المؤتمر بزيارة مختصرة للإمام علي الرضا وأخته السيدة فاطمة المعصومة “عليهم السلام” ودعاء الفرج من مقام الإمام الرضا “عليه السلام”.

https://youtu.be/XnODZcMZFWk https://youtu.be/dEyHZ4Vx04M يمكنكم متابعة المؤتمر بذكرى ولادة الإمام الرضا وأخته السيدة فاطمة المعصومة “عليهم السلام” اليوم الساعة السادسة مساء بتوقيت لبنان من خلال الضغط على الروابط أعلاه في الوقت المحدد.

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية